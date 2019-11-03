أعداد كبيرة وصلت إلى طريق قصر بعبدا للمشاركة بالاحتفال الداعم للرئيس عون

وصلت حتى هذه ​الساعة​ أعداد كبيرة من المواطنين والمناصرين للتيار الوطني الحر إلى طريق ​قصر بعبدا​ للمشاركة بالاحتفال الداعم للرئيس ميشال عون. يذكر ان رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ وصل إلى مكان التظاهرة الحاشدة، حيث سيكون له كلمة في المناسبة.

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