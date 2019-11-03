وصول باسيل للمشاركة في التظاهرة المؤيدة للرئيس عون على طريق قصر بعبدا

وصل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، للمشاركة في التظاهرة المؤيدة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على طريق ​قصر بعبدا​.

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