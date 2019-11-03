شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح فى "النواب" بإنشاء خط سكة حديد من سيوة لميناء جرجوب لخدمة حركة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، باقتراح برغبة لإنشاء خط سكة حديد من سيوة وحتى ميناء جرجوب لتسهيل عملية نقل المواد الخام إلى ميناء مطروح مباشرة، مؤكدا، أنه سينعكس على حركة النقل والتجارة بالمنطقة الغربية.

وطالب العميرى، البدء فى تشغيل خطوط شبكات المياه الداخلية، مع زيادة كميات المياه بغراب توزيع المياه بقرية الزغيرات بمركز النجيلة بمطروح، واعلان الجدول الزمنى الخاص بإنشاء محطة تحلية المياه الجديدة بنفس المركز.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المشروعات القومية فى إطار مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مما انعكس على الخدمة، مطالبا، بحصر الأماكن الأشد احتياجا على أن يتم الانتهاء من المشروعات العالقة بها لتحسين مستوى الخدمة المقدم.

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وطالب العميرى، التنسيق بين محافظة مطروح وهيئة الأبنية التعليمية لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالمدرسة الصناعية الفنية بالنجيلة، بالإضافة لسرعة دراسة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة "إعدادى ثانونى بنات بنفس المنطقة، وزيادة معدلات التنسيق بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم المزارعين بتقاوى الشعير والقمح باسعار مخفضة، وتخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب كرة قدم قانونى.