شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قانون الحكومة حول تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والذي تناقشة لجنة الإسكان والموافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

ويتضمن مشروع القانون المعروض أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية من 3 مواد بالإضافة إلي مادة الإصدار، حيث تتعلق المادة الأولي بتعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة، والثانية تتضمن إضافة مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرر)، ( الثالثة مكرر).

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أما المادة الثالثة من مشروع القانون فإنها تلغى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري.