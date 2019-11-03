شكرا لقرائتكم خبر عن شهد شاهد من أهلها.. مستشار أردوغان: حزين بسبب اعتقال الرئيس التركى لعشرات الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد بولنت آرينتش، عضو المجلس الاستشارى الأعلى لرئاسة تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب سياساته الدكتاتورية.

"بولنت آرينتش" عبر عن حزنه الشديد بسبب تصاعد أرقام المعتقلين داخل تركيا، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "رؤية تركيا" الذى تم تنظيمها من قبل بلدية مدينة دوزجا.

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وبحسب صحيفة زمان التركية، أكد "أرينتش" أنه يشعر بحزن كبير تجاه عشرات الآلاف من المعتقلين والمفصولين من أعمالهم بقرارات حالة الطوارئ مؤكدا ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه القضية.

بولنت آرينتش كان قد تسبب فى موجة من الجدل في الشارع التركي بعدما أوضح أنه يرأف بحال ضحايا مراسيم حالة الطوارئ، كما أعلن أيضا رفضه عزل رؤساء البلديات الكردية المنتخبين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وفي سياق آخر، أكد مستشار أدوغان خلال كلمته في المؤتمر أنه يعارض تحركات رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان لتأسيس حزبين مستقلين عن حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “إن شاء الله سيتراجعون عن خطئهما".