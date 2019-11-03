فريق تصوير “صراع العروش” سيعود إلى المغرب

يرتقب أن يحل فريق تصوير مسلسل “صراع العروش” “Game of Thrones” الشهير مجددا بالمغرب، من أجل تصوير مشاهد من عملهم الجديد “بيت التنانين “House of the dragon” والذي سيكون مشتقا من المسلسل الأول.
شركة HBO أعلنت صدر الأسبوع الجاري، وبشكل رسمي عن انطلاق المشروع الجديد، الذي تدور وقائعه قبل 300 عام من أحداث صراع العروش، ويركز على قصة عائلة التارغريان، وسيقوم مخرج حلقات المسلسل الأصلي ميغيل سابوتشنيك بإخراج الحلقة الاختبارية والحلقات التالية.
ومن المتوقع، وفقا لتصريح الشركة المنتجة، أن يتكون المسلسل من 10 حلقات، وشارك جورج آر مارتن في كتابته مع ريان كوندال.
المؤلف جورج مارتن، أكد عبر موقع الإلكتروني، رغبته في عودة المسلسل الجديد إلى المواقع التي شهدت تصوير “صراع العروش”، حيث ذكر من بينها المغرب، وإسبانيا، وكرواتيا وإيرلندا وغيرها.
عدد من مناطق المغرب كانت سنة 2017 مسرحا لتصوير عدد من حلقات المسلسل الشهير، لاسيما مدينة الصويرة، وقلعة آيت بن حدو القريبة من مدينة ورزازات جنوب المملكة.
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