مطالب بتجاوز خسارة الذهاب.. النهضة يبحث عن بلوغ دور مجموعات كأس “كاف”

يستقبل فريق نهضة بركان مساء اليوم الأحد، ضيفه فوسا جونيور الملغاشي، لحساب إياب الدور 32 مكرر لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويبحث الفريق البرتقالي الذي سيكون مدعوما من جماهيره التي ستحج كعادتها إلى الملعب البلدي، يبحث عن تجاوز خسارة الذهاب قبل أسبوع بهدفين دون رد، من أجل بلوغ دور المجموعات.

ويتطلع طارق السكتيوي مدرب النهضة، من لاعبيه استحضار خبرتهم في المباريات القارية الكبيرة التي خاضوها في السنوات الأخيرة، لعبور حاجز الفريق القادم من مدغشقر.

وتعرض خصم ممثل كرة القدم الوطنية لخسارة وحيدة في مبارياته القارية هذا الموسم، كانت أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن إياب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهي الخسارة التي جعلته يغادر دوري الأبطال، ويلعب في كأس “كاف”.

ويسعى الفريق البركاني إلى الذهاب بعيدا في كأس “كاف”، على غرار النسخة الماضية التي بلغ فيها المباراة النهائية، قبل أن تمنح ركلات الحظ اللقب للزمالك المصري.