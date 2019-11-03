إصابة 6 أشخاص في حادث سير خطير بين مدينة العيون والسمارة

أصيب 6 أشخاص، صباح أمس السبت، في حادث سير خطير على الطريق الوطنية، الرابطة بين مدينة العيون، والسمارة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن مدخل السمارة شهد حادثة سير خطيرة، بعد اصطدام سيارة رباعية الدفع، بسيارة خفيفة من نوع “داسيا” على مستوى جماعة “واد بوكراع”، التابعة للنفوذ الترابي لمدينة العيون.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف ست إصابات متفاوتة الخطورة، وخسائر مادية كبيرة، على مستوى السيارتين.
وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي، ورجال الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث فتح تحقيق فوري في أسبابه، وملابساته، فيما نقل المصابون الستة على وجه السرعة إلى قسم مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي.
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