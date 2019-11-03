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إصابة امرأة بجروح خطيرة دهسا في حيفا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، وذلك إثر تعرضها لحادث دهس في "جادة روتشيلد" في حيفا، قبل ظهر اليوم.

وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصابة ومن ثم نقلها إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، حضرت الشرطة وقامت بفتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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