إصابة امرأة بجروح خطيرة دهسا في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، وذلك إثر تعرضها لحادث دهس في "جادة روتشيلد" في حيفا، قبل ظهر اليوم.
وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصابة ومن ثم نقلها إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، حضرت الشرطة وقامت بفتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.
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