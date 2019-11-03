الناصرة: انتخابات مجلس الطائفة الأرثوذكسية مستمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثوذكسية ومجلس الطائفة، التي يتنافس فيها 56 مرشحا على 35 مقعدا تشكل الهيئة التمثيلية للطائفة، وينبثق عنها مجلس الطائفة المكون من 9 أعضاء.
وتتنافس في الانتخابات مجموعتا "البديل" صاحبة الأغلبية المطلقة في الهيئة منذ 12 عاما والتي تدير مجلس الطائفة، مقابل مجموعة "معا" الشبابية التي تضم مجموعة من الشباب الذين كانوا قد شكلوا مجموعة ثالثة اطلقوا عليها اسم "الحاضر"، لكنهم عادوا وانسحبوا من المنافسة لينضم عدد منهم إلى قائمة "معا".
وتجري انتخابات مجلس الطائفة في قاعة نادي مركز الأحداث الأرثوذكسي في حي الروم، بمشاركة نحو 8,300 صاحب حق اقتراع من أبناء الطائفة. ويحق لكل مقترع اختيار حتى 25 مرشحا من بين 56 رشحوا أنفسهم بشكل فردي.
هذا، وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتبدأ عملية فرز النتائج.
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