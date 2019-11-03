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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يجوبون قرى محافظة صنعاء لجمع تبرعات المولد النبوي والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
الحوثيين
جاب المشرفون الحوثيون و" الزينبيات " الشرطة النسائية التابعة للمليشيا أمس السبت عدد من قرى محافظة صنعاء بعد منحهم المليشيا مدة أسبوع للقيام بالتحشيد والتعبئة وجمع التبرعات لذكرى المولد النبوي .
وذكر مصدر مقرب من القيادات العليا في المليشيا الحوثية أن المشرفين و الزينبيات جابوا عدد من قرى مديرية سنحان وبني بهلول لجمع التبرعات والتحشيد قبل حلول ذكرى المولد النبوي .
وأكد المصدر أن المشرفين والزيبنبيات يقوموا بتوبيخ الناس المتنصلين عن الدفع بحجج معاداة الرسول وأنهم كفار وموالين للغرب وأمريكا ومنافقين .
وتابع المصدر أن الحوثيين لم يلقوا استجابة لجمع التبرعات في أغلب القرى نظرا لكراهيه الناس للحوثيين وانكشاف دجل وكذب المليشيا .
وبين المصدر أن الحوثيين قاموا بفرض مبالغ مالية على المواليين لهم لتشجيع الناس ووعدوا للناس بأنهم سوف يسجلون أسماء المتبرعين لدعمهم في المستقبل بعد استقرار الوضع وسيطرتهم على اليمن بحسب زعمهم .
يشار إلى أن الحوثيين استطاعوا جني بعض المبالغ من بعض القرى القريبه من العاصمة والتي يمتلك فيها الأهالي أراضي وعقارات كبيرة خوفا من التركيز عليهم من قبل عامل الإمام في المنطقة والذي فرضته المليشيا قبل أكثر من شهر .
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