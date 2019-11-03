شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تصطاد أطقم ومسلحي مليشيا الحوثي بصعدة.. فيديو والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة. Advertisements كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

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