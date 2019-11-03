الزعتر: لا يهاجم الإمارات إلا أحمق أو جاهل

الأحد 3 نوفمبر 2019

الزعتر

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إنه وبعد أن قدمت الإمارات الغالي والنفيس من أجل دعم اليمن خرجت أصوات تنظر للإمارات بأنها عدو لليمنيين.



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وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: هذه الأصوات لا تختلف عن الحوثي الإرهابي ، اليمني الحقيقي لا ينكر ويجحد فضل من وقف معه وسانده ودافع عنه أمام إرهاب إيران وميليشياتها.

وتابع: لا يهاجم الإمارات إلا شخص أحمق أو جاهل لم يقرأ جيداً سيرة الرمز العربي الراحل الشيخ زايد ومواقفه العربية التي لاتزال الإمارات تسير على خطاه في الوقوف بكل إمكانياتها لخدمة القضايا العربية وللاستثمار في الإنسان العربي، دولة نشطة في العمل الإغاثي والإنساني.