الحوثيون يُشكلون "قوة الصمود" لإذكاء الفتن والحروب بين سكان القرى

الأحد 3 نوفمبر 2019

الحوثيين

شكل الحوثيون قوة تحت مسمى "قوة الصمود" لمهام إذكاء الفتن بين سكان القرى وإشعال الحروب بينهم.



وكشف مصدر مطلع أن الحوثیین یقومون باقتحام القرى بالقوة ودخول منازلھا واستقطاب مقاتلین لجبھاتھم المنھارة جبرا، فضلا عن إذكاء الصراعات بین أبناء القبائل للتخلص من رموزھا ومصادر قوتھا وإشغالھا بالحروب والثارات.

وقال المصدر وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد إن الحوثیین قاموا بتشكیل ما یسمى بقوة الصمود، وھي عبارة عن أشخاص قادة لمجموعات مھامھم الرئیسیة إذكاء الفتن بین سكان القرى وإشعال الحروب فیما بینھم لإضعافھم، إضافة إلى البحث عن مقاتلین بالقوة ومواجھة كل من یحاول الوقوف أمامھم وتصفیتھ مھما كانت مكانتھ أو اعتباریتھ أو نوعھ.

وأضاف المصدر أن كل مجموعة مكونة من 25 شخصا یملكون أسلحة خفیفة وثقیلة ُومنحت لھم كافة الصلاحیات لدخول القرى والمدن والأریاف، وكل المواقع ومحاصرتھا ودخول المنازل بالقوة وإخراج الأطفال والرجال إلى الجبھات.

وأكد المصدر أن ھذه الأعمال التي یمارسھا الحوثیون ھي مواصلة لانتھاكاتھم وإھانتھم لكل الیمنیین وإرسالھم جبرا للقتال، إلى جانب اقتحام الخصوصیات دون رادع أو تحرك للمجتمع الدولي.

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مبینا أن أول العملیات والمھام التي نفذتھا قوة الصمود شملت اقتحامھم قریة المشاخرة النصرة في مدیریة الحداء شرقي مدینة ذمار، قامت خلالھا بعملیات مداھمة للمنازل واختطاف للمواطنین.

اقتحام واختطاف

وأشار المصدر إلى أن مدیریة الحداء اقتحمتھا حملة حوثیة مكونة من خمسة أطقم بقیادة ما یسمى المشرف الأمني للمدیریة المدعو أبوالفتح البخیتي، وعصابتھ الإجرامیة وقاموا بالقتل والترویع لأبناء الحداء، وذلك من خلال الاستعانة بكل من: أبوسام الحدیجي، وأبوفضل المغدي، وأبومجد الفقیھ الملقب "رقبة"، حیث قام ھؤلاء باقتحام قریة المشاخرة – النصرة، وأطلقوا الرصاص على المواطن سعد مقبل صالح العیاشي، وأردوه قتیلا وإصابة شقیقھ.

وأضافت أن عناصر المیلیشیات اختطفت عددا من المواطنین واقتادتھم إلى جھة مجھولة، من بین المختطفین لدى المیلیشیات الحوثیة أحمد عبدالله حسین، وعبدالله عبدالقوي جمیزة، ومنصور علي مثنى، وأركان مقبل أحمد الحملي، وسعد محمد سعد العیاشي.

إذكاء الصراعات

وقال المصدر إن المیلیشیات الحوثیة تقف في صف إحدى القرى المناوئة لقریة المشاخرة في محاولة لإذكاء الصراعات بین أبناء القبائل للتخلص من رموزھا ومصادر قوتھا وإشغالھا بالحروب والثارات، بینما تتفرغ ھي للتنكیل بالمواطنین ونھب ممتلكاتھم.

وحمل أھالي وأعیان قریة المشاخرة میلیشیات الحوثي الإجرامیة في المدیریة كامل المسؤولیة الاجتماعیة والقانونیة عن دم ابنھم، مطالبین بسرعة تسلیم القتلة وكل المتورطین في الجریمة للجھات المختصة لینالوا جزاءھم الرادع، محذرین من تطور الأحداث نحو المواجھات المسلحة مع المیلیشیات في المنطقة في حال لم تتم محاسبة القتلة.