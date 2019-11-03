مأرب.. تدشين مخيم طبي مجاني للأنف والأذن والحنجرة

الأحد 3 نوفمبر 2019

تدشين مخيم طبي مجاني للأنف والأذن والحنجرة

بدأت بمحافظة مأرب أعمال المخيم الطبي والجراحي المجاني للأنف والأذن والحنجرة الذي تقيمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ، بدعم من جمعية الرحمة العالمية بدول الكويت.



Advertisements

ووفق وكالة "سبأ" يهدف المخيم الذي يقام بهيئة مستشفى مأرب العام على مدى ستة أيام إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين ممن لم يتمكنوا من العلاج او تحتاج حالاتهم السفر للخارج لاجراء عمليات جراحية جراء الظروف المعيشية الصعبة، من خلال تقديم خدمات علاجية وجراحية مجانية في مجال الأنف والأذن والحنجرة.

وفي افتتاح المخيم أشاد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي بإقامة مثل هذه المخيمات الطبية الإنسانية ، لما لها من دور كبير في دعم القطاع الصحي في المحافظة ، وإسناده لمواجهة الأعباء الناجمة عن الضغط الكبير على الخدمات الطبية المحدودة في ظل استمرار موجات النزح، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين والنازحين المرضى وتخفيف معاناتهم والأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب .