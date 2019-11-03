شكرا لقرائتكم خبر عن المحويت.. مليشيا الحوثي تقتحم عرسا وتجبر العريس بالتبرع لصالح دعم المولد والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 الحوثين كشف الكاتب والسياسي اليمني همدان العليي، عن قيام مليشيا الحوثي باقتحام احد الاعراس ليجبروا العريس بالتبرع لصالح دعم احتفالات المولد النبوي في مديرية ملحان بمحافظة المحويت.

وقال العليي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :وصل الأمر بالحوثيين أنهم اقتحموا الأعراس في مديرية ملحان (المحويت) ليجبروا العريس أن يتبرع بنسبة من "الرفد" لصالح دعم احتفالات المولد النبوي..! Advertisements واضاف، ينهبون البسطاء باسم رسول الله.. ابداع في نهب وإفقار اليمنيين.. ويقول لك مكافحة فساد. جدير ذكره بأن مليشيات الحوثيين فرضت اتاوات على مختلف القطاعات التجارية والمؤسسات الايرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدعم احتفالات المولد النبوي الشريف.

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