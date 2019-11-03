الأحد 3 نوفمبر 2019

التحالف الدولي يدمر أنفاقا لداعش في سوريا

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة عن تدميره شبكة أنفاق تابعة للتنظيم بشمال العراق.



وورد في بيان صادر عن المكتب الصحفي لعملية "العزم الصلب"، اليوم السبت، أن قوات التحالف، بالتعاون مع السلطات العراقية، كشفت عن شبكة أنفاق وكهوف في محافظة نينوى، يعتقد أنها استخدمت من قبل مسلحي "داعش" بمثابة مخبأ لهم.

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وأكد التحالف تدمير هذه الشبكة، مشيرا إلى أن ذلك يحرم المسلحين من إمكانية الاختباء والتخطيط لعملياتهم المستقبلية.

ويشار في البيان إلى أن طول الأنفاق بلغ نحو 400 متر.