يوم العلم الإماراتي وطرح أرامكو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الآلاف يتظاهرون بفرنسا دعما لأكراد سوريا ضد عدوان أردوغان، لبنانيون يدعون للتظاهر في "أحد الوحدة" رفضا للطائفية، الصدام والتطرف يفضحان إخوان موريتانيا ويعمقان عزلتهم، يوم العلم الإماراتي.. تجديد العهد للوطن والوفاء للقيادة، خبراء عن وثيقة إخوان تونس: فراغ و"ثرثرة" سياسية.

كما تقرأون: معارض كردي معتقل: لا ننتظر العدالة في ظل نظام أردوغان، بعد 40 عاما.. مشارك باقتحام سفارة أمريكا بطهران: الخميني استغلنا، حقوقي ليبي: غياب سيادة القانون يفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين، داعش يتبنى هجومين إرهابيين في مالي، "الوزراء السوداني" يجتمع خارج مقره ليومين لتجاوز التحديات.

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وفي الاقتصاد تطالعون: "السوق المالية السعودية" توافق على طرح حصة من "أرامكو"، و1.69 مليار طن إنتاج الصين من الأسمنت في 9 أشهر، 6.1 مليار دولار إيرادات العراق من تصدير النفط في أكتوبر.

رياضياً تقرأون: بيل ورودريجيز يتخليان عن ريال مدريد خلال موقعة بيتيس.

وأخيراً الفن: "ستموت في العشرين" يحصد التانيت الذهبي بـ"أيام قرطاج السينمائية".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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