دولة الإمارات.. في القلب وطن وفي السماء علم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مناسبة وطنية سنوية خالدة تحتفي بها دولة الإمارات قيادة وشعبا منذ عام 2013 لتعكس ثقافة احترام العلم كرمز لسيادة الدولة ووحدة إماراتها الـ7. في واحد من أجمل أبيات المدح والفخر للشاعر الأندلسي صفي الدين الحلي استوحت دولة الإمارات ألوان علمها الوطني التي ترنو للنماء والتنمية والقوة والعطاء والتضحيات لجميع أبناء الوطن.

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