يوم العلم بالإمارات.. احتفالات ترسي قيم العمل الجماعي والوحدة الوطنية

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، الذي يرفع في الحادية عشرة من صباح هذا اليوم عالياً خفاقاً في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والهيئات المختلفة في جميع أنحاء الدولة.

وتتعدى الخطوة الرمزية الطابع البروتوكولي الاحتفالي إلى حزمة من الأهداف التي ترسي قيماً أساسية، تتصدرها معاني الوفاء والولاء والبذل والعطاء للدولة، التي تخطو صباح كل يوم جديد خطوة في مراقي المجد، لتحجز مكانها مبكراً في مصاف الدول المتقدمة.

ولا يقتصر الاحتفال بيوم العلم على الثالث من نوفمبر/تشرين الأول وحده، حيث تنظم الدولة فعاليات على مدار الشهر وصولاً إلى الاحتفال الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وفق جدول زمني تشارك فيه فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الحكومية والخاصة، في تناغم فريد تتجلى عبره قيم الوحدة الوطنية بالمجتمع والجهات الحكومية والخاصة.

وتبرز قيمة الوحدة الوطنية في احتفالات يوم العلم الإماراتي عبر التداعي الطوعي لجميع فئات المجتمع بمختلف أطيافه لتجديد الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، إلى جانب إعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة.

تمتزج المشاعر تحت ظلال العلم، وتنصهر المصالح الفردية في المصلحة العامة خلال المناسبة الفريدة التي تعتبر الإمارات رائدة فيها، فهي الدولة العربية التي تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة به.



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كذلك يهدف الاحتفال بيوم العلم إلى ربط أفراد المجتمع في نشاط مشترك، ما يرسي أسس العمل الجماعي ويرسخ لقيمة رفيعة توحد الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته عالية خفاقة، في تضامن بين الجميع بمختلف شرائحهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية واهتماماتهم المختلفة، التي تلتقي جميعها في هدف واحد هو تقدم الوطن ونماؤه.

ويسهم النشاط المشترك في احتفالات يوم العلم الإماراتي في رفع الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد ولاءهم وانتماءهم.

ومن أبرز رسائل الاحتفال تلك التي تبرز تعاضد شعب دولة الإمارات للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات.

قيم أساسية

الاحتفالات بيوم العلم ترسي مجموعة من القيم الأساسية التي تتقدمها الوحدة الوطنية، عبر عمل جميع فئات المجتمع في خدمة الوطن لرفع رايته عالية خفاقة، تليها قيمة "الاتحاد"، من خلال التأكيد على أن علم الدولة الاتحادية هو هويتها ورمز للوجهة التي توجه لها جميع الجهود.

بالإضافة لقيمة السلام، التي يتم التأكيد من خلالها على التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن فيما بينهم وبين المقيمين على أرض الدولة.

البيت متوحد ومتسامح

الوحدة الوطنية بمختلف أشكالها تتجسد في عبارة "البيت متوحد"، التي تؤكد قيمة التعاضد والتلاحم بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يبرز من خلال احتفالات يوم العلم -بوصفها مناسبة وطنية- ولاءه لقيادته وحبه لوطنه.

ومن خلال الاحتفالات كذلك تبرز قيمة التسامح التي تحظى في احتفالات هذا العام بخصوصية كبيرة، كون 2019 يعتبر عام التسامح في دولة الإمارات التي أضحت مركزاً عالمياً للعيش المشترك، انصهرت على أرضها حضارات العالم وثقافاته عبر تعايش أكثر من 200 جنسية.