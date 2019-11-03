محمد بن راشد: علم الإمارات ارتفع في القلوب فارتفع في السماء

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن علم الاتحاد ارتفع في قلوب أبنائه فارتفع في السماء.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أنه تم رفع علم الاتحاد، اليوم الأحد، مع الآلاف من فرق العمل في جميع المؤسسات في وقت واحد.





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وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "رفعنا اليوم علم الاتحاد مع الآلاف من فرق عملنا في كافة مؤسساتنا في وقت واحد.. ارتفع في القلوب فارتفع في السماء.. رفعنا سقف طموحاتنا.. فارتفعت أعلامنا في كل مكان.. وارتفعت رؤوس مواطنينا فخرا بوطنهم.. سيبقى علم الاتحاد شامخا خفاقا عاليا بهمة وعزم وإخلاص أبناء الاتحاد".



وتحتفل الإمارات، الأحد، بيوم العلم الذي يمثل رمز عزتها ومجدها ووحدتها، ويعكس الفخر والاعتزاز بقوة اتحادها ويعكس أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ويعكس الاحتفال، الذي يحل في يوم 3 من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام، الثقة غير المحدودة من شعب الإمارات في قيادته، والتي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني، وفي التسامح والعدل والمساواة بين المقيمين كافة على أرضها.

وتم رفع العلم في الحادية عشرة صباحا عاليا خفاقا في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والهيئات المختلفة في جميع أنحاء الإمارات.

ويشهد "يوم العلم" احتفالات وفعاليات تعزز الانتماء والتلاحم، وتعكس التكاتف بين أبناء الإمارات والتمسك بقيم الآباء المؤسسين، مجسّدة مشاعر التسامح والسلام بينهم وبين الإنسانية جمعاء.