انت الان تتابع ترامب يقلل من اهمية معلومات عن دخول مهربين عبر فجوات في الجدار مع المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت من شأن معلومات مفادها أنّ مهرّبين تَخطّوا "الجدار" الحدودي مع المكسيك عبر إقدامهم على نشره بسهولة مستخدمين أدوات يسهل الحصول عليها.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "لدينا جدار متين جدا، لكن يمكن قطع اي شيء على الرغم من متانته".

واضاف أن الجدار "يمكن إصلاحه وأحد اسباب بنائه بهذه الطريقة التي قمنا بها هو أنه من السهل جدا إصلاحه".

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أنّ مهربين من المكسيك دخلوا الولايات المتحدة في الأشهر الاخيرة عبرَ حفر فجوات في أجزاء جديدة من الجدار الحدودي، مصنوعة من الاسمنت والفولاذ، بواسطة مناشير متوافرة في الاسواق مقابل نحو مئة دولار.

واضافت الصحيفة أن منشارا يباع بأقل من مئة دولار في الأسواق يمكنه قطع الجدار خلال دقائق.

وكان ترامب جعل من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أحد محاور ولايته الرئاسية. لكن الكونغرس رفض تمويل بناء الجدار.