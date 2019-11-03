وزير الخارجية السابق الأمريكي تيلرسون يدعو للوحدة وسط انقسام بشأن مساءلة ترامب

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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون إنه ينبغي للجمهوريين والديمقراطيين العمل معا من أجل صالح الولايات المتحدة في حين تجنب الإشارة بشكل مباشر إلى التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب والذي يقوده الديمقراطيون.
وأحجم تيلرسون بشكل عام عن الخوض في السياسة علنا منذ أن غادر واشنطن عقب إقالة ترامب له في تغريدة على تويتر في مارس آذار 2018 بسبب خلافات بينهما بشأن السياسات الخارجية المتبعة مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
ودعا تيلرسون أثناء حفل لجمع تبرعات في هيوستون إلى "نقاش متحضر ومدروس" قائلا إن المشاحنات السياسية الحالية تماثل على نطاق واسع الأجواء التي سادت وقت الحرب الأهلية.
وأحجم فيما بعد عن التعليق على عملية مساءلة الرئيس الجارية حاليا في مجلس النواب. ويركز التحقيق على محاولة ترامب حمل حكومة أوكرانيا على التحقيق في أنشطة منافسة الديمقراطي جو بايدن.
وقال في مقابلة "أنا قلق على بلادنا. على الجانبين العمل معا".
ومنذ أن ترك إدارة ترامب، وصف تيلرسون الرئيس بأنه زعيم غير منضبط لا يحب القراءة. أما ترامب فوصف تيلرسون بأنه شديد الكسل والغباء.
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