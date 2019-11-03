محمد بن راشد: سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عاليا بهمة وعزم أبناء الاتحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 أبوظبي - الخليج 365 قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، "رفعنا اليوم علم الاتحاد مع الآلاف من فرق عملنا في كافة مؤسساتنا في وقت واحد".

Advertisements وأضاف بن راشد في تصريح - رصده "الخليج 365" - "ارتفع في القلوب فارتفع في السماء". ومضى "رفعنا سقف طموحاتنا فارتفعت أعلامنا في كل مكان وارتفعت رؤوس مواطنينا فخرا بوطنهم". واختتم "سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عاليا بهمة وعزم واخلاص أبناء الاتحاد".

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