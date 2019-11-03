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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف الدولي يدمر أنفاقا لداعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة عن تدميره شبكة أنفاق تابعة للتنظيم بشمال العراق.
وورد في بيان صادر عن المكتب الصحفي لعملية "العزم الصلب"، اليوم السبت، أن قوات التحالف، بالتعاون مع السلطات العراقية، كشفت عن شبكة أنفاق وكهوف في محافظة نينوى، يعتقد أنها استخدمت من قبل مسلحي "داعش" بمثابة مخبأ لهم.
وأكد التحالف تدمير هذه الشبكة، مشيرا إلى أن ذلك يحرم المسلحين من إمكانية الاختباء والتخطيط لعملياتهم المستقبلية.
ويشار في البيان إلى أن طول الأنفاق بلغ نحو 400 متر.
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