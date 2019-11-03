شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً شمال مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية ، واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.



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