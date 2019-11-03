القصة الكاملة لأزمة أسما شريف منير بعد تطاولها على الشيخ الشعراوي.. "إساءة وهجوم وإعتذار"

أحمد أبوعقيل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، هجوما كبيرا على الإعلامية أسما شريف منير، نجلة الفنان شريف منير، وذلك لتطاولها في الحديث على شخصية إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، مما أدى لحدوث موجه كبير من الهجوم عليها، والدفاع عن الشيخ الشعراوي، وهو الامر الذي دفعها للاعتذار على الفور، وإغلاقها حسابها على "فيس بوك".

بداية الأزمة

نشرت أسما منير بوست على صفحتها الشخصية فيس بوك تطالب فيه متابعيها بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت على هذا الرأي: " طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا".

هجوم شديد

عقب تصريحتها المسيئة تعرضت أسما شريف منير لهجوم شديد من رجال الدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أساءت لرمز من الرموز الدينية.

الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، فتح النار على المذيعة أسما شريف منير، بعد تطاولها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، مطالبة الناس بعدم الانجراف خلف هذه الجهالة.

وقالت نصير: "لا أقدر على الفنان شريف منير أنه لم يعلم ابنته كيف تضبط لسانها وكيف تتكلم بالأصول والأدب، وهل يسمح والدها أن تطاول في حق فنان زميلا له؟"، لذلك يجب على الأسر أن تفيق من هذه الغيبوبة والفخ الكاذب المتمثل في التخرج من المدارس الأجنبية.

قال الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، موجها حديثه لـ "أسما شريف منير"، تعليقا علي واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف، : «يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فاعتذرتي والذي يعتذر ويستغفر عند الله مهما كان الخطأ فهو أقرب لله من الذي يصر على الخطأ».

وتابع "الجفري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، : الشيخ الشعراوي لو كان موجودًا لرحب بكِ في بيته واستضافكِ ولأطعمكِ ولشرح لكِ ما أشكل عليكِ , أقول لكِ واصلي ما أنتِ عليه وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليكِ بإذن الله .

اعتذار عبر فيسبوك

اعتذرت أسما، عقب الأزمة، إلى الجميع وكتبت منشورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: " حصل بينى وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامى على أنى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأى حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمرى ما أحب أغلط في حد".

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وتابعت: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطيع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

وذكرت: "وكل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط، عشان افهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش، وانا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن ذلة لساني وكلمتى.. وحقيقي انى أكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير... وربنا عالم نيتي إيه"، ليتدخل والدها، الفنان شريف منير، عقب ذلك ويقول إن ابنته خانها التعبير.

تصريحات تلفزيونية

ظهرت أسما شريف منير، في مكالمة هاتفية في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، لتقول إنها لم تكن تقصد أي إهانة، بل أنها شخص مسالم للغاية، ولا تحب أن تجرح أحدا، مؤكدة أن الأمر كان دون قصد.

وقالت أسما في تصريحاتها التلفزيونية وهي تبكي، إن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ".

حفيد الشعراوي يرد

قال محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، إن سمعة جده الشيخ الشعراوي تشفع له، مضيفًا أنه كان رمزُا للسماحة، وكان صديقًا للبابا شنودة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، ردًا على الإعلامية أسما شريف منير، التي وصفت الشيخ الشعراوي بالتطرف.

وتساءل حفيد الشعراوي: «من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف»، مضيفًا: «الشعراوي علمنا التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين.. الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح».



