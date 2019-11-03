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برنامج الغذاء العالمي أعلن التدخل الإنساني السريع في ولايتين بالسودان

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أعلن مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ماثيو هلنقورت، لدى لقائه قيادات "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" برئاسة مالك عقار، "التدخّل السريع لتنفيذ عمليّات إنسانيّة في مناطق النزاعات السودانية في ولايتي جنوب ​كردفان​ و​النيل الأزرق​".

وفي 7 أيلول الماضي، أعلنت الحركة الشعبية جناح عقار ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعيّة جرّاء ​الأمطار​ و​السيول​. ودعت الحركة، المنظمات المحليّة والإقليميّة والدوليّة إلى الإسراع بـ"مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضرّرين من الأطفال والنساء وكبار السن".

يُذكر أنّ الحكومة السودانية وفصائل "الجبهة الثورية" في جوبا، وقّعتا الشهر الماضي، إعلانًا سياسيًّا ووثيقة لوقف ​إطلاق النار​؛ في خطوة من شأنها التمهيد لبدء مفاوضات جادّة حول سلام شامل.

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