اللواء موسوي: الجيش الإيراني مستعد لمواجهة جميع التهديدات المحتملة

أكّد القائد العام للجيش الإيراني اللواء ​عبد الرحيم موسوي​، أنّ "قوات الجيش على استعداد تام لمواجهة جميع التهديدات المحتملة الّتي تحدق بالبلاد".

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