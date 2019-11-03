إضراب في مؤسسات الأونروا في الأردن للمطالبة بزيادة رواتب العاملين

بدأ نحو سبعة آلاف موظّف وعامل في مؤسسات "وكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​- أونروا" في ​الأردن​، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وشلّ الإضراب مرافق الوكالة التعليميّة والصحيّة والخدماتيّة كافّة، وغيرها من المؤسسات في الأردن الّتي يديرها نحو سبعة آلاف موظف وعامل.

وتقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، و25 مركزًا صحيًّا و14 مركزًا نسويًّا ومؤسسات ودوائر اُخرى.

وكانت "​الأونروا​" قد واجهت أكبر تحدّ مالي لها في عام 2018، في أعقاب قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.