مسؤول إيراني: إذا ارتكبت أميركا أي عدوان فسنستهدف مصالحها أينما كانت

أكّد كبير متّحدثي القوات المسلحة ال​إيران​ية العميد أبو الفضل شکارجي، أنّه "إذا ارتكبت ​الولايات المتحدة الأميركية​ أيّ عدوان، فإنّ إيران ستستهدف مصالحها ومصالح حلفائها في أيّ نقطة وفي أيّ أرض كانت"، لافتًا إلى أنّ "إيران قد أثبتت قدرتها على هذا الأمر وحتّى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة، لكنّها تضع أرضها تحت تصرّف العدو، فإنّنا سنعتبر تلك الأرض أرض العدو وسنتصرف معها كما نتصرف مع العدو".

وركّز في حديث صحافي، على أنّه "قد قيل وتمّ التأكيد مرارًا بأنّنا لم ولن نكون بادئين بأيّ حرب، ولكن لو ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي فإنّنا سنردّ على ذلك العدوان بأعنف وأقوى رد، يجعل العدو نادمًا على فعلته وفي نطاق جغرافي لا يتصوّره أعداء إيران، وسيلمسون حينها مسألة الرد بعشرة أضعاف على العدوان من اعماق وجودهم وفي الميدان".