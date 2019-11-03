حكومة السلفادور أمرت دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة البلاد

أعلنت حكومة السلفادور "أنّها أمرت دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار يتماشى مع عدم اعترافها بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وأوضحت في بيان "أنّها اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، إلى أن يتمّ إجراء انتخابات حرّة في البلاد"، مبيّنةً أنّ "السلفادور تنتظر استلام أوراق اعتماد التمثيل الدبلوماسي الجديد لفنزويلا في المستقبل القريب".
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