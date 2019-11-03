حكومة السلفادور أمرت دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة البلاد

أعلنت حكومة ​السلفادور​ "أنّها أمرت دبلوماسيي ​فنزويلا​ بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار يتماشى مع عدم اعترافها بشرعية الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​".

وأوضحت في بيان "أنّها اعترفت بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، إلى أن يتمّ إجراء انتخابات حرّة في البلاد"، مبيّنةً أنّ "السلفادور تنتظر استلام أوراق اعتماد التمثيل الدبلوماسي الجديد لفنزويلا في المستقبل القريب".