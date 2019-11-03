مجلس الشعب السوري: ما جرى في سوريا والمنطقة امتداد لوعد بلفور المشؤوم

أكّد ​مجلس الشعب السوري​ أنّ "ما تقوم به ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاؤها من دعم للإرهاب وتمويله، هو محاولة يائسة لتغيير مواقف ​سوريا​ الثابتة تجاه ​القضية الفلسطينية​".

وشدّد في بيان في الذكرى الثانية بعد المئة ل​وعد بلفور​، على أنّ "هذا الوعد يشكّل يومًا أسود في تاريخ ​الشعب الفلسطيني​ والأمة العربية وفي تاريخ البشريّة، وضربة للعدالة والشرعيّة الدوليّة لأنّه يشكّل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني المتجذّر في أرضه منذ آلاف السنين". ولفت إلى أنّ "الممارسات العدوانيّة والعنصريّة و​الإرهاب​يّة الّتي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، بهدف وأد مقاومته وإخضاعه وإلغاء وجوده والاعتداء على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، ما هي إلّا محاولات يائسة للاستفراد بالفلسطينيين وفرض الإملاءات السياسيّة المجحفة بحقّهم وانتهاك فظّ للقانون الدولي ومبادئه".

وركّز المجلس على أنّ "ما جرى ويجري اليوم في سوريا والمنطقة هو امتداد لوعد بلفور المشؤوم"، مشدّدًا على أنّ "سوريا ستبقى داعمة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية، وستستمرّ في اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية وجوهر النضال القومي العربي، وسيبقى ​الجيش السوري​ الصخرة الصلبة الّتي تتكسر عليها المؤامرات".