أرامكو أعلنت رسميا نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة "​أرامكو​ السعودية" أنّ "إيرادات 9 أشهر بلغت 244 مليار دولار وصافي الربح 68 مليار دولار، وأنّالتدفّق النقدي الحر في نهاية شهر أيلول بلغ 59 مليار دولار".

وأوضحت أنّ "الطرح العام الأولي موزّع على شريحتَين واحدة للمؤسسات والثانية للأفراد"، كاشفةً عن "اتفاق مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 80 بالمئة (من 50 بالمئة) من سعر برنت فوق 100 دولار للبرميل، وعناتفاق مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 45 بالمئة (من 40 بالمئة) من سعر برنت فوق 70 دولارًا للبرميل وحتّى 100 دولار".

وبيّنت الشركة أنّ "الحكومة ستخفّض من كانون الثاني 2020 رسوم الامتياز على إنتاج ​النفط​ والخام والمكثفات إلى 15 بالمئة (من 20 بالمئة) من سعر برنت بما يصل إلى 70 دولارا للبرميل"، منوّهةً إلى أنّ "الطرح يتكوّن من بيع جزء من أسهم ​الحكومة السعودية​ وسيقتصر على الأسهم القائمة".وذكرت "أنّهاتنوي الإعلان عن توزيعات نقديّة إجماليّة لحملة الأسهم العادية بما لا يقلّ عن 75 مليار دولار للعام 2020".

وأشارت إلى أنّ "سعر شراء جميع المكتتبين للأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدّد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب"، معلنةًنيّتها "الإدراج في سوق المال السعودي "تداول".