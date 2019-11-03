أعلنت شركة "أرامكو السعودية" أنّ "إيرادات 9 أشهر بلغت 244 مليار دولار وصافي الربح 68 مليار دولار، وأنّالتدفّق النقدي الحر في نهاية شهر أيلول بلغ 59 مليار دولار".
وأوضحت أنّ "الطرح العام الأولي موزّع على شريحتَين واحدة للمؤسسات والثانية للأفراد"، كاشفةً عن "اتفاق مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 80 بالمئة (من 50 بالمئة) من سعر برنت فوق 100 دولار للبرميل، وعناتفاق مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 45 بالمئة (من 40 بالمئة) من سعر برنت فوق 70 دولارًا للبرميل وحتّى 100 دولار".
وبيّنت الشركة أنّ "الحكومة ستخفّض من كانون الثاني 2020 رسوم الامتياز على إنتاج النفط والخام والمكثفات إلى 15 بالمئة (من 20 بالمئة) من سعر برنت بما يصل إلى 70 دولارا للبرميل"، منوّهةً إلى أنّ "الطرح يتكوّن من بيع جزء من أسهم الحكومة السعودية وسيقتصر على الأسهم القائمة".وذكرت "أنّهاتنوي الإعلان عن توزيعات نقديّة إجماليّة لحملة الأسهم العادية بما لا يقلّ عن 75 مليار دولار للعام 2020".
وأشارت إلى أنّ "سعر شراء جميع المكتتبين للأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدّد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب"، معلنةًنيّتها "الإدراج في سوق المال السعودي "تداول".
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو أعلنت رسميا نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية "تداول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.