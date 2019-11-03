شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروج مخدرات في سن الفيل

أعلنت المديريـة العـامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة انه في سياق عملياتها المستمرة للحد من انتشار المخدرات على جميع المناطق اللبنانية، وبعد أن تبين لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ازدياد نشاط تجار هذه الآفة ومروجيها ضمن محافظة جبل لبنان، تستمر قطعات الشعبة في العمل على كشف هوياتهم وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في منطقة سن الفيل، ويدعى: _ أ. خ. (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
من خلال عمليات الرصد والمراقبة، وبعد تنفيذ كمينٍ محكم، تمكنت إحدى دورياتها من توقيفه بالجرم المشهود، على متن دراجة آلية، في محلة سن الفيل. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حقيبة سوداء بداخلها /24/ مظروفاً تحتوي على كوكايين وباز وسيلفيا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عددٍ كبيرٍ من المتعاطين، وانه ينشط في منطقة سن الفيل والمناطق المجاورة. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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