الصراف: شمعة التيار والرئيس ميشال عون لا تطفأ

أكد الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح من على طريق ​قصر بعبدا​ أنه "لا أريد ان يفكر المواطن اننا نتحدى أحد من خلال هذه التظاهرة اليوم".

وشدد على ان "شمعة التيار و​الرئيس ميشال عون​ لا تطفأ ونحن لا نقوم بردات فعل، ورسالتنا رسالة فرح وأما إيمان بلبنان".