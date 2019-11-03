أكد الوزير السابق يعقوب الصراف في تصريح من على طريق قصر بعبدا أنه "لا أريد ان يفكر المواطن اننا نتحدى أحد من خلال هذه التظاهرة اليوم".
وشدد على ان "شمعة التيار والرئيس ميشال عون لا تطفأ ونحن لا نقوم بردات فعل، ورسالتنا رسالة فرح وأما إيمان بلبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الصراف: شمعة التيار والرئيس ميشال عون لا تطفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.