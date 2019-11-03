غاريوس: نحن إلى جانب الرئيس عون دائما من أجل محاربة الفساد

شكر النائب السابق ​ناجي غاريوس​ كل الناس على قدومهم اليوم إلى طريق قصر بعبدا، وأكد أنه "نحن إلى جانب الرئيس ميشال عون دائما من أجل ​محاربة الفساد​ واعادة الاموال المنهوبة".

وشدد على انه "نحن مع ​التظاهرات​ المطلبية السلمية كالتظاهرة التي نشهدها اليوم".