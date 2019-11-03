غاريوس: نحن إلى جانب الرئيس عون دائما من أجل محاربة الفساد

شكر النائب السابق ناجي غاريوس كل الناس على قدومهم اليوم إلى طريق قصر بعبدا، وأكد أنه "نحن إلى جانب الرئيس ميشال عون دائما من أجل محاربة الفساد واعادة الاموال المنهوبة".
وشدد على انه "نحن مع التظاهرات المطلبية السلمية كالتظاهرة التي نشهدها اليوم".
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