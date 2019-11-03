رامي الريس: إذا كان الرئيس قويا فلماذا يحتاج إلى الدعم؟

سأل مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​رامي الريس​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا كان الرئيس قويًّا، فلماذا يحتاج إلى الدعم؟".

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