أكد النائب ​أسعد درغام​ في تصريح من على ​طريق القصر الجمهوري​ أنه "نحن اليوم نجتمع لدعم مواقف ​الرئيس ميشال عون​ المشرفة لاسيما واننا نؤكد أن عكار حضرت اليوم إلى ​بيت الشعب​ لكي تؤكد لفخامة الرئيس إننا معه والى جانبه وقد كنا معك في العام 1989 واكملنا معك، واليوم نحن معك لنشهد معا حيث يريد كل لبناني بلدا تحكمه دولة مدنية وفية محاسبة، وبلدا خال من ​الفساد​، وعلينا أن نعمل جميعا لنقر القوانين التي منعنا من إقرارها حتى نصل إلى ​الدولة​ القوية لأن العهد القوي يجب أن يكمل".



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كانت هذه تفاصيل خبر درغام من على طريق قصر بعبدا: أتينا من عكار لنؤكد أننا إلى جانب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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