كنعان: نحمل معنا اليوم إلى بيت الشعب هموم الناس ودعمنا للرئيس

لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان إلى انه "نحمل معنا اليوم إلى بيت الشعب هموم الناس ودعمنا للرئيس ميشال عون الذي حقق خلال سنوات عديدة من نضاله الكثير من طموحات الشعب".
وأكد أنه "بدعم الرئيس عون سنصل إلى النتائج ونوحد الساحات تحت راية علم لبنان، كلنا نريد المطالب نفسها وعملنا كثيرا على قانون مكافحة الفساد والمطلوب توحيد الجهود والامكانيات للوصول إلى نتيجة".
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