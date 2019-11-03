جنبلاط:بعد أن أسقط الحراك معظم الطبقة السياسية ياتي من يسقط الدستور تحت شعار التأليف ثم التكليف

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في أوج ​الأزمة​ السياسية التي تواجه البلاد وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وبعد ان أسقط ​الحراك الشعبي​ معظم الطبقة السياسية ان لم نقل كلها يأتي من يسقط ​الدستور​ تحت شعار التأليف ثم التكليف من أجل مصالح الاستبداد لشخص وتيار سياسي عبثي.ملاحظة مراقب".

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