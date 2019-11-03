محافظ مصرف الإمارات المركزي: ندرس تقديم مساعدات للبنان

أعلن ​محافظ​ مصرف ​الإمارات​ المركزي مبارك راشد المنصوري إن البنك يدرس تقديم ​مساعدات​ ل​لبنان​ وإنه سيرفع توصية إلى قيادة ​الدولة​ الخليجية. ونقلت وكالة "رويترز" عن المنصوري قوله انه "لا يوجد اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل ان يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط ​احتجاجات​ تعم البلاد".

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