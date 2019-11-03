خير الدين: المماطلة في تشكيل حكومة تنال ثقة اللبنانيين لا السياسيين سيؤثر سلباً على السوق

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن " ​المصارف​ نجحت باحتواء قلق الناس في اول يومين عمل بعد إقفال دام أسبوعين، لكنني احذر من ان المماطلة في تشكيل حكومة تنال ثقة اللبنانيين، لا السياسيين، سيكون له اثراً سلبياً على السوق". وأضاف: "أدعو الجميع، بدءاً من فخامة الرئيس إلى آخر حزب يتعاطى في ​تشكيل الحكومة​ الى الإسراع وبلا شطارة لو سمحتو".

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