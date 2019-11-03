تعرف علي تفاصيل اتفاقية البحث عن البترول بمنطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس

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وحسب المذكرة الإيضاحية المُقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية، والتي حصلت عليها ”الخليج 365”، فأن منطقة شمال غرب الأمل البحرية بخليج السويس طرحت ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة نيبتون إنيرجى إيجيبت بي. في، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا، بعرض وحيد لهذه المنطقة، وتم الموافقة علي العرض المقدم منها من قبل اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية – حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ11 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 34.5 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 3 أبار استكشافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح بين (77.5% - 81.5%)، ومن غاز الربح بين (78.5% - 80.5%).
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نبيتون علي مشروع اتفاقية إلتزام علي أساس نموذج اقتسام الانتاج، ووافقت الجهات المعنية.
وتضمن مشروع القانون، 3 مواد منهم مادة الإصدار، وتنص المادة الأولي " علي أنه يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نبيتون إنيرجي إيجيبت بي. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة لها، والمادة الثانية تنص علي أن تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
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