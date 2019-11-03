شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إسكان البرلمان" تناقش قرار هدم المباني غير الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الأحد ، عدد من الملفات أبرزها، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد فهمي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

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وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بعد غدا الثلاثاء ، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض الملاحظات على مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وتأخر البناء بمشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى: شرق النيل، وقرى غرب النيل، بهجورة، هـو مركز نجع حمادي، محافظة قنــا، وأخيرا طلب بشأن إنشاء مرشح مياه الشرب لقرية أولاد نجم، نجع حمادي، محافظة قنــــا.