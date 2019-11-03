بالصور.. هبوط أرضي في حي الزهور ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، هبوط أرض بشارع العاشر من رمضان بمنطقة المروة في حي الزهور.

وانتقلت قيادات حي الزهور برئاسة السعيد رخا، والإدارة المعنية إلى مكان الهبوط الأرضي، في الوقت الذي تواجدت قوات الشرطة لفرض طوقًا أمنيًا في محيط الهبوط الأرضي، حفاظًا على أرواح المواطنين.

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كما تواجد رجال المرور بالمنطقة لتسيير الحركة المرورية بالشارع ومنع التكدس المروري بالشارع الحيوي.

ويجري التنسيق مع مديرية الطرق والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الهبوط الأرضي في أسرع وقت.

من جانبه، أكد السعيد رخا، رئيس حي الزهور، على أنه تبين وجود كسر بماسورة مياه الشرب، وتم إبلاغ طوارئ أشغال هيئة قناة السويس وطوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات المحافظة، ويجري فتح جميع بالوعات الصرف بمحيط المكان لصرف تجمعات المياه، وجاري إصلاح الكسر.