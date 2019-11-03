قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير القدس بالسلطة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية اعتقلت، الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي.
وذكرت أن القوات داهمت منزله في حي الصوانة في مدينة القدس فجرا، وفتشته، قبل أن يتم اعتقاله.
وهذا هو الاعتقال الثالث للهدمي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، فضلا عن عدد كبير من الاستدعاءات.
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