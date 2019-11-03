تعليق تدريبات جوية بين سول وبيونجيانج دعما لـ"نزع السلاح النووي"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
كشفت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في تقرير، الأحد، أنه أنه من المتوقع أن تعلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة خلال فصل الشتاء مثلما حدث العام الماضي، من أجل دعم الدبلوماسية الجارية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
ونقلت "يونهاب" عن أحد المصادر قوله إن السلطات العسكرية في الدولتين "تبادلتا تفاهما" بشأن تأجيل المناورات الجوية التي تجري عادة في ديسمبر من كل عام، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي عندما يعقد البلدان المحادثات السنوية لوزراء الدفاع في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أنه "بدلاً من ذلك، يدرس الجانبان إجراء كل دولة تدريبات جوية خاصة بشكل منفرد في كديسمبر".
كانت سول وواشنطن قد ألغتا العديد من التدريبات المشتركة منذ العام الماضي وسط جهود السلام التي تضمنت كوريا الشمالية لتجنب استفزاز بيونج يانج بمناورات أدانتها على اعتبار أنها "بروفة" لغزوها.
وأضاف مصدر آخر "تعليق التدريبات سيكون أحد البنود التي سيناقشها وزيرا دفاع البلدين خلال اجتماعهما المقرر في منتصف نوفمبر."
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