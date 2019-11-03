كل ما تريد معرفته عن خدمة الألعاب أبل Arcade الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

تروج شركة أبل لخدمة الألعاب Arcade الجديدة من خلال الاستمتاع باللعب بلا نهاية مقابل اشتراك شهري يبلغ 99ر4 دولار أمريكي.

وتضم خدمة أبل الجديدة ما يقرب من 100 لعبة يمكن تشغيلها على جميع أجهزة أبل سواء كانت الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد أو مشغل الموسيقى آيبود تاتش أو جهاز الماك أو تلفاز أبل، وتشكل ساعة أبل ووتش الاستثناء الوحيد من باقة منتجات الشركة الأمريكية.

منصات تشغيل مختلفة

وتهدف شركة أبل من خلال خدمة Arcade الجديدة إلى تدشين خدمة ألعاب عبر منصات التشغيل المختلفة مع توفر عدد كبير من الألعاب؛ ويتمثل مفهوم هذه الخدمة في أنه يمكن للمستخدم بدء اللعبة على التلفاز، ومواصلة اللعب على الهاتف الذكي أثناء التنقل أو على جهاز الماك في مكان آخر، بما في ذلك نتائج الألعاب، كما تعول الشركة الأمريكية على الخصوصية في خدمة الألعاب الجديدة؛ حيث لا يتمكن مطورو الألعاب من جمع بيانات عن المستخدمين دون موافقتهم أو تتبع سلوكياتهم أثناء اللعب.

ويتمكن أصحاب أجهزة أبل الجوالة من تنزيل خدمة Arcade بدءا من إصدار "آي أو إس 13"، وعند استخدام الخدمة على أجهزة الماك فإنه يلزم توفر إصدار ماك أو إس Catalina، وبالنسبة لأصحاب أجهزة تلفاز أبل، فسوف يظهر لهم قسم Arcade جديد بعد تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل tvOS، وإذا قام المستخدم بالنقر على هذا القسم أو اختيار فئة المتجر، فسوف يبدأ في الشهر التجريبي المجاني، ويبدأ في الاستمتاع بالألعاب على الفور.

فئات عديدة

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وقد تم تقسيم الألعاب إلى فئات عديدة مثل ألعاب الأكشن والمغامرة والألغاز وألعاب تمثيل الأدوار والألعاب الاستراتيجية، ومن المقرر أن يضم الكتالوج حوالي 100 لعبة، إلا أنه سيتوفر في البداية ما يقرب من 80 لعبة. ولا توجد ألعاب تحتاج إلى هاردوير قوي مثل «Call of Duty» أو «Assissin's Creed»، التي تعتبر جزءا من سلسلة الألعاب «Fallout» أو لعبة من سلسلة «Anno».

وبدلا من ذلك تزخر خدمة أبل الجديدة بالكثير من الألعاب الصغيرة والمتوسطة، مثل ألعاب الألغاز والمحاكاة والمغامرة، والعديد من القصص حول الألعاب أو مقابلات مع المطورين أو نصائح حول بعض الألعاب.

ويتم اختيار الألعاب بنفس الطريقة، التي تعمل بها التطبيقات الأخرى؛ حيث يتم تثبيتها على الجهاز والاستمتاع بها في أي وقت، حتى أثناء التنقل، فمثلا في لعبة «Spek» يتعين على المستخدم تحريك الملعب بذكاء لكي يتمكن من حل اللغز، كما أن لعبة «Mini Motorways» عبارة عن محاكاة لحركة المرور تزداد صعوبة باستمرار.

وعلى الرغم من عدم توفر الألعاب الشهيرة ضمن كتالوج الألعاب، فإن هذا لا يعني أن الهاردوير لا يمكنه تشغيل الألعاب المعقدة، فإلى جانب ألعاب الألغاز الجميلة توجد هناك بعض الألعاب الأكثر تعقيدا مثل «Shinsekai: Into the Depths» أو «Oceanhorn 2» أو «Jenny LeClue - Detectivu».

ألعاب قديمة

علاوة على أنه يمكن للمستخدم الاستمتاع ببعض الألعاب القديمة على منصة أبل Arcade، مثل لعبة Rayman، التي تعود إلى حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، وكذلك لعبة «Sonic Racing» أو لعبة «Frogger»، بالإضافة إلى لعبة «Pac-Man» ولكنها تأتي كلعبة متعددة اللاعبين.

وهناك بعض الألعاب مطورة خصيصا للعمل على الشاشات اللمسية في الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، وعندما محاولة تشغيل هذه الألعاب بواسطة أذرع التحكم في الألعاب، فإنه يتم استعمالها عن طريق القوائم فقط، علاوة على أن هذه الوظيفة لا يتم دعمها من كل وحدات التحكم، بل إنها تقتصر على بعض وحدات التحكم المخصصة لأجهزة مايكروسوفت إكس بوكس وسوني بلاي ستيشن 4 وكذلك الموديلات، التي تحمل العلامة MFi، والتي تعني "مصنوع من أجل أجهزة أبل المزودة بنظام آي أو إس" (Made for iOS).​