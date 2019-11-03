أرامكو السعودية تحقق 68 مليار دولار صافي ربح في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات: أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها. وقالت أرامكو - في معرض إعلان نيتها الإدراج بالبورصة السعودية- إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

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